شاهد: عبد الله الشريف في "شاهد زور"
بث الفنان المصري الساخر عبد الله الشريف تسجيلا مصورا جديدا تحت عنوان "شاهد زور"
واستعرض الشريف ما دار في محكمة جنايات القاهرة من قسم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك على قول الحق وشهادته بعد اليمين أن 800 فرد مسلح من حماس وحزب الله الحرس الثوري الإيراني اقتحموا الحدود المصرية.
لكنه عرض روايتين تكذب هذه الرواية، الأولى للمقدم عمرو دردير مفتش مباحث قسم أسيوط، وقال فيها إن مسلسل هروب السجون يسأل فيها قيادات مصلحة السجون، والثانية شهادة أخت اللواء محمد البطران التي نقلت عنه أن حبيب العادلي وزير الداخلية يحرق البلد.
وأوضح أن اللواء البطران الذي رفض أوامر العادلي بفتح السجون قتل برصاصتين وبعدها فتحت السجون في مصر وتم تسجيل قتله ضد مجهول، دون تشريح جثته أو معرفة القاتل.
واستعرض شهادة سجناء جنائيين هربوا من السجون وقت ثورة يناير، قالوا فيها إن قوات الشرطة لبست الزي المدني وهدمت جدار السجن وأمرتهم بالهروب.
وعرض الشريف شهادته الشخصية على ثورة يناير مقسما بالله أنا حمل شابا مصريا قتلته قوات الشرطة أمام عينيه في سيدي بشر بمدينة الإسكندريةـ، مشددا على أن مصر تعيش أسوأ فترة من القمع والظلم والتخوين.