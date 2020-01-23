شاهد: عبد الله الشريف في حلقة خاصة عن الملاك
بث المدون والناشط المصري عبد الله الشريف تسجيلا مصورا جديدا على صفحته بموقع يوتيوب بعنوان "الملاك".
وتناولت الحلقة قصة الجاسوس المصري أشرف مروان، زوج ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مستعرضا فيلم "الملاك" الذي تناول الرواية الإسرائيلية لمروان.
وتجاهل الشريف في حلقته الرد مباشرة على الناشط السياسي المصري وائل غنيم الذي أثار الجدل مؤخرا بسبب تصريحاته ومواقفه التي اعتبرها البعض صادمة.
ودار سجال بين غنيم، والشريف، أمس الأربعاء، على موقع تويتر، بعدما طالب الشريف بالرد على أسئلة وجهها له من خلال حسابه على تويتر، ليرد الأخير بالقول إن رده سيكون من خلال حلقة سيبثها اليوم الخميس.
وقال الشريف في حلقة اليوم: "اللي كانوا منتظرين إني هضيع وقت الناس في الدفاع عن نفسي وأدخل في معارك جانبية، أرجو إنكم تكونوا استمتعوا معانا في الحلقة وزودتوا عدد المشاهدات".
وتحولت مواقف وائل غنيم خلال الفترة الأخيرة إلى الإشادة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي محمد زايد، ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.