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شاهد: عبد الله الشريف في حلقة خاصة عن الشيخ كشك
نشر الفنان المصري عبد الله الشريف فيديو جديد على قناته بموقع "يوتيوب" بعنوان "الشيخ كشك".
الشريف تناول في الفيديو قصة حياة الشيخ عبد الحميد كشك بمناسبة ذكرى وفاته.
كما تناول الشريف في المقطع قصة تفوق الشيخ كشك منذ طفولته وحفظه للقرآن الكريم قبل أن يتم العاشرة من عمره، وكذلك تفوقه خلال مراحل الدراسة حتى تخرجه في كلية أصول الدين من الأزهر الشريف.
ترتيب الشيخ كشك كان الأول مما أهله للتعيين كمعيد للتدريس في الجامعة كما كرمه الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، لكن الشيخ كشك فضل الاتجاه إلى الخطابة والإمامة التي نجح فيهما كما نجح في دراسته.
الشريف تناول في المقطع كفاح الشيخ كشك وشجاعته في الدفاع عن الحق منذ سن صغيرة وخلال مراحل حياته المختلفة حتى وفاته عام 1996.
المصدر
الجزيرة مباشر
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