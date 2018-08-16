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شاهد: عبد الله الشريف في "الليرة يا عمدة"
واستعرض الشريف في الفيديو تاريخ العلاقات التركية الأمريكية منذ بداية الحرب الباردة وحتى الآن.
ومرورا بعلاقات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب تطرق الشريف إلى الضغوط التي تمارسها أمريكا ضد مصر والسعودية وانصياع السيسي وبن سلمان لترمب.
كما تناول الفيديو الأزمة الأخيرة بين أمريكا وتركيا على خلفية العقوبات المتبادلة بينها بعد رفض تركيا الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برونسون المحتجز منذ عامين، وسط تراجع حاد لليرة التركية أمام الدولار.
المصدر
الجزيرة مباشر
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