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شاهد: عبد الله الشريف.. في "القرامطة" واقتحام الحرم
بث الفنان المصري الساخر عبدالله الشريف تسجيلا مصورا جديدا بعنوان "القرامطة".
وتناول الشريف في حلقته قصة اقتحام المسجد الحرام، وقتل الحجيج ورمي جثثهم في بئر زمم واقتلاع الحجر الأسود من مكانه ليبقى بعيداً عن مكة قرابة 22 عاماً.
وقد حدث ذلك في عهد الخليفة العباسي المقتدر بالله بن المعتضد من قبل فئة ادعوا التشيع وأطلقوا على أنفسم اسم "القرامطة".
وتناول الشريف انتهاك عصابة من المجرمين البيت الحرام دون أن يرفّ لهم جفن.
فمن هم القرامطة الذين فعلوا ذلك؟ وكيف ظهروا على مسرح أحداث التاريخ الإسلامي؟ وما أبرز أفكارهم؟ ولماذا وقفت أمامهم الجيوش عاجزة عن قمعهم ووأد حركتهم؟ ثم لماذا دخلوا البيت الحرام منتهكين حرمته ومقتّلين أهله وعبّاده؟!
المصدر
الجزيرة مباشر