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شاهد: عبد الله الشريف في "الشيوخ"
بث المدون المصري الساخر عبدالله الشريف تسجيلا مصورا جديدا على صفحته بموقع يوتيوب بعنوان "الشيوخ".
وتناول الشريف في حلقته انتخابات مجلس الشيوخ في مصر، والتي شهدت إقبالا ضعيفا وجدل شديد حول جدوى المجلس بشكل عام وإصرار السلطة على إقامة الانتخابات في ظل تفشي فيروس كورونا بشكل خاص.
وجرت الانتخابات يومي الثلاثاء والأربعاء لاختيار 200 عضو بالمجلس الذي سيمثل الغرفة الثانية بالبرلمان المصري، وسيكون بمثابة جهة استشارية لا تتمتع بصلاحيات تشريعية، علما بأن هناك 100 من أعضائه سيعينهم رئيس الجمهورية.
المصدر
الجزيرة مباشر
يوتيوب