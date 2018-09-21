شاهد: عبد الله الشريف في "الشيخ حمادة"
وخصص الشريف الحلقة عن الشيخ المصري محمد سعيد رسلان بعد قرار وزير الأوقاف المصري بإلغاء تصريح الخطابة الخاص برسلان ومنعه من صعود المنابر.
وكان الشريف قد نشر فيديو سابق كشف فيه عن شيوخ التيار الجامي المدخلي وأفكارهم.
وتنتسب الجامية المدخلية إلى شيخين هما ربيع بن هادي المدخلي (ولد بالسعودية 1932)، ومحمد أمان الجامي (1931- 1996) الإثيوبي الأصل.
وانتشرت الحركة في كل ربوع السعودية بدعم من الأسرة الحاكمة التي رأت فيها معادلا موضوعيا للتيار الإسلامي المتنامي، والذي يرفض اجتناب الخوض في السياسة، التي ترغب السلطات السعودية أن تظل بعيدا عن التداول في الساحات العامة بالجامعات والمساجد.
ويعتمد المداخلة في دعوتهم ومنهجم على أمرين، الولاء المطلق للسلطة الحاكمة والطاعة الكاملة للحكام والدفاع عن مواقفهم وسياساتهم مهما كانت، والهجوم المستمر على المخالفين وخاصة من التيارات الإسلامية.