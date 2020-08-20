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شاهد: عبد الله الشريف في "السفارة في الإمارة"
وتناول الشريف في حلقته التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس الماضي، واصفًا إياه بـ"التاريخي والإبراهيمي".
ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجًا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.
وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل حماس وفتح والجهاد الإسلامي، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية. كما قوبل برفض واسع من الشارع العربي.
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