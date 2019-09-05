شاهد: عبد الله الشريف في السادات 2
نشر الفنان المصري عبد الله الشريف مقطعا مصورا جديدا على موقع يوتيوب بعنوان "السادات 2".
وواصل الشريف في حلقته الحديث عن تاريخ الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، منذ توليه رئاسة البلاد عقب وفاة جمال عبد الناصر، وكيف تخلص من خصومه الذين كانوا من رجال عبد الناصر واعتقلهم في أحداث مايو عام 1971، والتي أطلق عليها "ثورة التصحيح".
بعد ذلك انتقل السادات لإحداث توازن في المجتمع بين الاشتراكيين والإسلاميين، عبر الإفراج عن الآلاف من معتقلي جماعة الإخوان المسلمين.
وبعد حرب أكتوبر اتجه السادات إلى الانفتاح الاقتصادي وتقوية العلاقات مع الولايات المتحدة والمعسكر الغربي، مرورا بانتفاضة الخبز عام 1977 احتجاجا على رفع أسعار السلع.
وقارن الشريف بين عدد من الأحداث خلال سيرة حياة السادات، وبين الوقائع التي كشف عنها رجل الأعمال محمد علي عن الفساد وإهدار مليارات الجنيهات في مشروعات بدون دراسة جدوى، وبناء قصور وفيلات للسيسي وزوجته وقيادات الجيش المصري.