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شاهد: عبد الله الشريف في (السادات)
نشر الفنان المصري عبد الله الشريف مقطعا مصورا جديدا على موقع يوتيوب بعنوان "السادات".
وقدم الشريف شرحا تعريفيا بالرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، ونشأته قائلا إن والدته لم تكون مصرية الجنسية وإنما سودانية تزوجها والده أثناء خدمته في السودان.
وعرض تسلسلا زمنيا لقصة صعود السادات من ضابط صغير في الجيش المصري في العهد الملكي أدين بالتعاون مع الألمان، وسجن في قضية اغتيال أمين عثمان إلى أحد الضباط الأحرار الذين قاموا بالانقلاب على الملك فاروق.
وشرح قصة السادات مع الرئيس المصري جمال عبد الناصر حتى صعوده إلى رأس السلطة في مصر بعد وفاة عبد الناصر سنة 1970.
المصدر
الجزيرة مباشر