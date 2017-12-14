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شاهد: عبد الله الشريف في "الحرية للمرشحين"
وكان رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق أعلن اعتزامه الترشح للانتخابات من مقر إقامته في الإمارات التي قامت بترحيله إلى مصر بعدها بأيام قليلة وسط أنباء عن فرض الإقامة الجبرية عليه في مصر.
كما اعتقلت السلطات المصرية ضابط بالجيش أعلن اعتزامه الترشح لتخليص البلاد من الأحوال المتدهورة التي وصلت إليها ولإنقاذ ما تبقى من ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، على حد قوله.
وقال الشريف في مقطع الفيديو الذي بثه على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن إعلان "شفيق" و"ضابط الجيش" نيتهما الترشح صاحبه روايتان الأولى تتحدث عن صدق نيتهما في الترشح والأخرى تتحدث عن إعلانهما الترشح بطلب من جهات أخرى.
المصدر
الجزيرة مباشر
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