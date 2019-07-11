شاهد: عبد الله الشريف في "إيران والأمريكان"
بث الفنان المصري عبد الله الشريف حلقة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "إيران والأمريكان".
واستعرض الشريف تاريخ الدولة الإيرانية الحديث منذ الحرب العالمية الأولى واحتلالها من قبل بريطانيا ثم تولي رضا بهلوي الحكم وخلعه وتولي ابنه محمد رضا بهلوي الحكم.
وقال إن بريطانيا قبل أن تغادر أسست شركة لاستخراج النفط، حتى جاء رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق وأمم شركة النفط لصالح بلاده وعزل الشاه محمد رضا بهلوي، إلا أن الجيش الإيراني قام بانقلاب وأعاد بهلوي للحكم مرة أخرى.
وعرض قصة ظهور آية الله الخوميني وشعبيته الجارفة ومن ثم نفيه خارج البلاد، إلى أن جاءت الثورة الإسلامية في عام 1979، وهروب الشاة محمد رضا بهلوي إلى مصر، ومن ثم إلى أمريكا.
وعندها قام الثوار باقتحام السفارة الأمريكية واحتجاز رهائن بها حتى تسليم الشاة بهلوي، وكانت هذه أول مواجهة بين أمريكا وإيران وفق الشريف.
وأوضح الشريف أن العلاقات بين أمريكا وإيران المتوترة ليست مجرد رد فعل على ما يريده خصوم إيران في المنطقة وإنما لأسباب خلاف حقيقة.