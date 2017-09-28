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شاهد: عبد الله الشريف.. "شيخ للإيجار"
بث الفنان المصري الساخر عبد الله الشريف حلقة جديدة بعنوان "شيخ للإيجار".
وتناول الشريف في الحلقة قضية الصدمات التي أصابت الجماهير العربية من بعض الشيوخ والعلماء الذين يوالون السلطة وينفذون رغباتها، والضرر الذي أصاب صورة رجال الدين نتيجة تلك الممارسات، ضاربا المثل بقرار السماح للسيدات السعوديات بقيادة السيارة الذي صدر مؤخرا، والتغير الذي أصاب موقف بعض الشيوخ الذين كانوا يحرمون قيادة المرأة للسيارة، ثم أفتوا بجوازها بعد قرار السلطات السعودية.
المصدر
الجزيرة مباشر
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