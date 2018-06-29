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شاهد: عبد الله الشريف "ارحل يا أردوغان"
بث الفنان الساخر عبد الله الشريف حلقة جديدة على صفحته بعنوان "ارحل يا أردوغان"
وتناول الشريف الانتخابات التركية وما أسفرت عنه بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وسخر الشريف من مفارقة قبول مرشح المعارضة التركي محرم إنجه بنتيجة الانتخابات، في حين شكك إعلامي مصري في نتيجتها مؤكدا أنه تم تزويرها.
وانتقد الشريف الأوضاع في مصر، مستنكرا إعدام شاب في قضية من دون الانتهاء من درجات التقاضي، واعتقال فتيات في دمياط، ورفع الدعم وارتفاع الدين.
المصدر
الجزيرة مباشر