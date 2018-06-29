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شاهد: عبد الله الشريف.. "أرحل يا أردوغان"
بث الفنان الساخر عبد الله الشريف حلقة جديدة على صفحته بعنوان "أرحل يا أردوغان"
وتناول الشريف الانتخابات التركية وما أسفرت عنه بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بها.
وسخر الشريف من مفارقة، إذ قبل مرشح المعارضة التركي محرم إنجه بنتيجة الانتخابات، في حين شكك إعلامي مصري في نتيجتها مؤكدا أنه تم تزويرها.
وانتقد الشريف الأوضاع في مصر، مستنكرا إعدام شاب في قضية دون الانتهاء من درجات التقاضي، واعتقال فتيات في دمياط، ورفع الدعم وارتفاع الدين.
المصدر
الجزيرة مباشر