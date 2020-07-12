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شاهد: عبدالله الشريف وآيا صوفيا
بث الفنان المصري عبدالله الشريف تسجيلا مصورا جديدا تناول فيه إعادة آيا صوفيا مسجدا .
وتناول الشريف قصة كنيسة "آيا صوفيا" منذ إنشائها في إسطنبول إلى إعادتها، الجمعة الماضي، بقرار من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مسجد مرة أخرى.
وأثار القرار التركي بإعادة آيا صوفيا إلى مسجد جدلا في دول غربية انتقدت الخطوة التركية، بينما قالت تركيا إن القرار خاص بها وشأن سيادي وإنها تحترم حرية الاعتقاد والتراث.
وسرد الشريف تاريخ تحول المساجد الكبرى في الأندلس إلى كنائس كبرى عقب إنهاء الحكم الإسلامي بالأندلس والذي استمر زهاء ستة قرون.
المصدر
الجزيرة مباشر