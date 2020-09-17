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شاهد: عبدالله الشريف في "الصفقة"
بث الناشط المصري عبدالله الشريف تسجيلا جديدا على صفحته بموقع يوتيوب بعنوان "الصفقة".
وتناول الشريف في حلقته تحقيق برنامج "ما خفي أعظم" والذي بث على قناة الجزيرة بعنوان (الصفقة والسلاح) ويكشف تفاصيل تحالف إسرائيلي مع دول عربية لحصار المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وحصل التحقيق على معلومات حصرية تفيد بأن "قاعدة برنيس البحرية المصرية" التي افتتحت على البحر الأحمر في شهر يناير/ كانون أول الماضي بحضور الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي أقيمت بالتنسيق مع إسرائيل، وكان من بين أهدافها قطع أي إمداد عن المقاومة في غزة.
وعرض التحقيق صورا ومعلومات تم الكشف عنها للمرة الأولى عن جهود المقاومة الفلسطينية في تطوير تصنيعها العسكري الذاتي رغم تشديد الحصار عليها.
المصدر
الجزيرة مباشر
يوتيوب