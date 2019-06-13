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شاهد: "صانع السعادة محمد صلاح" مع باكوس
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس فيديو جديد على صفحته على موقع يوتيوب تحت عنوان " فخر العرب ولكن.."
وأشار باكوس إلى أن محمد صلاح أصبح قوة ناعمة لمصر وثروة قومية ونموذج فريد لشخص موهوب لم يكتفِ بموهبته لكنه حدد أهدافه واجتهد حتى حققها.
وأوضح أن صلاح حين طلب احترام خصوصيته يوم العيد من قبل الصحفيين فقد جاء بثقافة جديدة على المجتمع المصري، مشيرا إلى صعوبة تغيير ثقافة شعب.
وقال إن تدافع الصحفيين والجماهير على مقابلة صلاح ومتابعة أخباره هي ضريبة للشهرة والنجومية التي يجب أن يتحملها "الملك المصري" بصدر رحب.
المصدر
الجزيرة مباشر
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