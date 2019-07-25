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شاهد: "شوربة" مع عبد الله الشريف
بث الفنان المصري الساخر عبد الله الشريف حلقة جديدة من برنامجه على مواقع التواصل بعنوان "شوربة".
تناول الشريف في حلقته قصة الناشط السعودي محمد سعود الذي زار إسرائيل بدعوة من خارجية الاحتلال، والمقابلة التي قوبل بها من الفلسطينيين، وردود الفعل داخل السعودية وخارجها على الزيارة.
كما تناول قضية القواعد الأمريكية في دول الخليج، والأزمة التي أحدثتها وزير الهجرة المصرية بعد انتشار فيديو تهدد المصريين بالتقطيع لو تحدثوا بإساءة عن مصر في الخارج.
المصدر
الجزيرة مباشر
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