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شاهد| سامي كمال: هذا هو الشخص الذي عرّف السيسي على الإخوان
نشر الإعلامي سامي كمال الدين حلقة جديدة من برنامجه "فك الشفرة" تحت عنوان: هذا هو الشخص الذي عرف السيسي على الإخوان.
وتناول كمال الدين في حلقته واحدة من المراحل الهامة والحرجة في تاريخ ثورة 25 يناير 2011 التي غيرت سياسة المنطقة العربية كلها بعد ذلك، وهي تعيين السيسي وزيرا للدفاع في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي.
وكشف الإعلامي المصري عدة معلومات عن كيفية وصول السيسي إلى قلب وعقل الرئيس الراحل محمد مرسي وتمكينه من وزارة الدفاع، كما تساءل عن المستفيد من تعيين السيسي وزيرا للدفاع ثم رئيسا لجمهورية مصر العربية.
وعرض كمال الدين عددا من الروايات التي تتناول كيفية تعرف الإخوان على السيسي ومن الأشخاص المحتمل ضلوعهم في ذلك.
المصدر
الجزيرة مباشر
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