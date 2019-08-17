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شاهد: سامي كمال في فك شفرة "أم السيسي"
بث الإعلامي سامي كمال الدين حلقة جديدة من برنامجه "فك الشفرة" تناول فيها ما يدور حول جنسية وديانة والدة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وسخر كمال ممن يقولون إن والدة السيسي يهودية من المغرب، حيث كشف أن الصورة المتداولة بين المعارضة على أنها مليكة تيتاني والدة السيسي، هي للشاعرة المغربية مليكة أحمد العاصمي.
وأشار إلى أن مليكة العاصمي لا تزال على قيد الحياة، بينما توفيت والدة السيسي منذ عامين.
بل إن فرق العمر بين مليكة العاصمي والسيسي 9 سنوات فقط؛ فهل أنجبته وعمرها ٩ سنوات؟!
كما دعا كمال الدين السيسي ليجيب على أسئلة بسيطة مثل، ما هو الاسم الخماسي لوالدته؟ وما هو محل الميلاد؟ وهل حملت جنسية أخرى غير المصرية؟ ومن هي عائلة والدته؟، وهي أسئلة سبق أن وجهها العقيد عمر عفيفي.
المصدر
الجزيرة مباشر
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