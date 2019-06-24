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شاهد: سامي كمال الدين في "فك الشفرة"
بث الإعلامي المصري سامي كمال الدين، أولى حلقاته من برنامج "فك الشفرة" على صفحته في موقع يوتيوب.
تناول كمال الدين في حلقته مقارنة بين استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها الآن، واستضافة الأرجنتين لكأس العالم عام 1978، وكانت الأرجنتين آنذاك تحت حكم عسكري ديكتاتوري، حيث استغل الشعب وجود الصحافة العالمية لفضح استبداده.
وشبه كمال الدين الوضع في الأرجنتين في تلك الفترة بالأوضاع السياسية التي تشهدها مصر الآن تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وصل إلى الحكم بانقلاب عسكري أيضا.
المصدر
الجزيرة مباشر
يوتيوب
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