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شاهد: سامي كمال الدين في "صفقة القرن"
بث الإعلامي المصري سامي كمال الدين، حلقة جديدة من برنامج "فك الشفرة" على صفحته في موقع يوتيوب تحت عنوان "صفقة القرن".
وتناول كمال الدين في حلقته "صفقة القرن" والخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.
وأوضح أن صفقة القرن يعد لها منذ عشرات السنين، وأنه تم تهيئة المنطقة لهذا الصفقة منذ فترة لتصفية القضية الفلسطينية.
وقال إن تقرير صفقة القرن وضعته إسرائيل مع أمريكا ينص على تنازل مصر عن 720 كليو متر مربع في سيناء، ويتنازل الفلسطينيون عن 12% من الضفة الغربية.
وأشار إلى دور دول عربية في هذه الصفقة من خلال التمويل والموافقة على الخطة الأمريكية الإسرائيلية.
المصدر
الجزيرة مباشر
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