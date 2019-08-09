ابداعات
شاهد| سامي كمال: أسرار فوز مرسي في الانتخابات.. وجنسية والدة أبو إسماعيل
بث الإعلامي سامي كمال الدين حلقة جديدة من برنامجه "فك الشفرة" الذي يكتبه ويقدمه عبر قناته على يوتيوب بعنوان "هل نجح مرسي في الانتخابات.. ووثيقة جنسية حازم أبو إسماعيل".
تناول كمال الدين خلال الحلقة تفاصيل الانتخابات الرئاسية عام 2012، وما حدث داخل لجنة الانتخابات، ودور حاتم بجاتو أمين اللجنة، وكيف كانت اللجنة ترغب في إنجاح الفريق أحمد شفيق، وما حدث مع اللواء عمر سليمان والتسويد الذي تم في المطابع الأميرية، كما كشف عن وثيقة جنسية والدة الشيخ حازم أبو اسماعيل التي أرسلتها وزارة الخارجية الأمريكية إلى وزارة الخارجية المصرية.
وكتب في الوثيقة أن والدة الشيخ حازم حاصلة على الجنسية الأمريكية، بينما اختصم الشيخ حازم وزارة الداخلية المصرية، التي أكدت عدم وجود ما يثبت لديها أن والدة الشيخ حازم حاصلة على الجنسية الأمريكية.
المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية