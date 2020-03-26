شاهد: "سامحيني يا أمي".. حلقة جديدة لعبد الله الشريف
بث المدون المصري عبد الله الشريف مقطع فيديو جديدا على صفحته بموقع يوتيوب بعنوان "تشققات".
والخميس الماضي اجتاح غضب واسع مواقع التواصل في مصر بعد نشر الشريف فيديو مسربا يظهر ضابطا من الكتيبة 103 صاعقة يدعى "عبد الرحمن" وهو يقطع أصابع يد شاب عشريني من أهالي سيناء، قبل أن يشعل فيه النار داخل حفرة في الصحراء.
ورد الشريف في حلقته الجديدة على بعض النشطاء المؤيدين لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كذبوا الفيديو مدعين أنه مفبرك وتم تصويره في صحراء إحدى الدول وأن الضابط ليس من الجيش المصري وليس من سلاح الصاعقة.
والثلاثاء الماضي، قال الشريف إن قوات الأمن اعتقلت شقيقيه بعد اقتحام منزل والده بالإسكندرية وذلك بعد أيام من نشره الفيديو المسرب.
وقال الشريف في تغريدة على صفحته بموقع تويتر: "قامت مليشيات العسكر باقتحام منزل والدي بالإسكندرية وتفتيشه واعتقال أخوي عمرو وأحمد الشريف ردا على فيديو الخميس الماضي ولا نعلم عن مصيرهما أو أماكن احتجازهما أي شيء".
قامت ميليشيات العسكر باقتحام منزل والدي بالاسكندرية وتفتيشه واعتقال إخوتي عمرو وأحمد الشريف ردا على فيديو الخميس الماضي الاختيار ولا نعلم عن مصيرهما او اماكن احتجازهما أي شيء— عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) March 24, 2020
وفجر الفيديو موجة غضب واسعة الأسبوع الماضي في مصر بين سياسيين ونشطاء، مطالبين بتحقيقات فيما ورد بالفيديو المُسرب، فيما تصدر وسم (#عبدالله_الشريف) قائمة الأكثر تداولا في مصر على موقع تويتر.
وتتهم منظمات حقوقية، بينها هيومان رايتس ووتش، قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء بارتكاب انتهاكات خطيرة بحق المدنيين في إطار الحرب ضد تنظيم الدولة.