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شاهد: "رامز سيد العاقلين" مع حكاوي باكوس
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس ثانية حلقات برنامجه "حكاوي باكوس" بمناسبة شهر رمضان، وجاءت الحلقة تحت عنوان "للعالقين فقط".
وتقمص باكوس في الحلقة شخصية "الدولجي"، إذ يقوم بدور مؤيد للنظام المصري، مبررًا ومدافعًا عن سياسات النظام الحالي والأنظمة السابقة بطريقة ساخرة.
وناقش باكوس خلال حلقته بشكل ساخر، برنامج المقالب الذي يقدمه الممثل رامز جلال، قائلا إنه يخدع المشاهدين بشكل متكرر في رمضان من كل عام، وإن المشاهدين يتعرضون للخداع كل موسم من مواسم البرنامج دون أن يتعلموا، مشيرا إلى أنه رغم الهجوم المتواصل على البرنامج، إلا أنه يحصد معدلات مشاهدة عالية، ربما من نفس الأشخاص الذين يهاجموه.