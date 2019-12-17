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شاهد: "خمسة فن" والمخرج نيازي مصطفى
والمخرج المصري نيازي مصطفى من مواليد مدينة أسيوط عام 1910.
ووفقا لموقع السينما، أكمل نيازي مصطفى دراسته الجامعية في ألمانيا والتحق هناك بمعهد الفيلم الألماني، ثم عاد إلى مصر ليعمل في مجال المونتاج بشركة ستوديو مصر، ثم عمل كمساعد مخرج في البداية مع الفنان يوسف وهبي، ثم تولى مهمة الإخراج.
أخرج نيازي مصطفى عددًا كبيرًا من الأفلام وشارك في كتابة بعضها، كما شارك في صنع المؤثرات البصرية لها، من أفلامه: (رصيف نمرة 5، أبو حديد، سر طاقية اﻹخفاء، عنتر بن شداد، لعبة الحب والجواز).
المصدر
الجزيرة مباشر
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