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شاهد: "خمسة فن" والمخرج كمال الشيخ
قدم الفنان هشام عبد الحميد حلقة جديدة في برنامجه "خمسة فن" على موقع الجزيرة مباشر، تناول خلالها المخرج "كمال الشيخ".
والمخرج المصري كمال الشيخ من مواليد 5 فبراير/ شباط 1919 بمحافظة المنوفية.
وبحسب موقع السينما يعتبر كمال الشيخ من أوائل المخرجين الذين قدموا أدب نجيب محفوظ إلى السينما، بفيلمه (اللص والكلاب) عام 1962.
صُنف مخرجاً لأفلام الإثارة والتشويق مثل، (الليلة الأخيرة) 1963، و(الطاووس) 1982، لكنه قدم الفيلم السياسي أيضا مثل: (غروب وشروق) 1970 (شئ في صدري) 1971 و(الصعود إلى الهاوية) 1978 الذي تم اعتباره أفضل أفلام الجاسوسية التي قدمت في السينما المصرية.
توفي كمال الشيخ في 2 يناير 2004 عن عمر يناهز 85 عامًا.
المصدر
الجزيرة مباشر