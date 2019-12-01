ابداعات
شاهد: "خمسة فن" والمخرج سعيد مرزوق
قدم الفنان هشام عبد الحميد حلقة جديدة في برنامجه "خمسة فن" على موقع الجزيرة مباشر، تناول خلالها أعمال المخرج "سعيد مرزوق".
وسعيد مرزوق مخرج وكاتب مصري ولد عام 1940، تفتحت عيناه على السينما وهو في سن الثانية عشرة، فقد كان منزله ملاصقًا لأستوديو مصر.
كتب وأخرج فيلم (أعداء الحرية)، ثم فيلم (الطبول) الذي نال عنه جائزة الدولة في الإخراج والتصوير والمونتاج بحسب موقع السينما.
وأخرج أول أفلامه الروائية (زوجتي والكلب) عام 1971، كما أخرج عددًا من المسلسلات مثل مسلسل (ابن سيناء)، ومسلسل (صقر قريش)، وتوفي في سبتمبر 2014 عن عمر يناهز 74 عامًا.
المصدر
الجزيرة مباشر
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