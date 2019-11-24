شاهد: خمسة فن والمخرج "حسام الدين مصطفى"
قدم الفنان هشام عبد الحميد حلقة جديدة في برنامجه "خمسة فن" على موقع الجزيرة مباشر، تناول خلالها أعمال المخرج "حسام الدين مصطفى".
ولد حسام الدين مصطفى أحد أشهر المخرجين السينمائيين المصريين بمدينة بورسعيد في 5 مايو/ آيار1926.
مطلع الخمسينيات تطلع للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الإخراج السينمائي، وكان محظوظًا حينما وقف مخرجًا مُنفذًا للمُخرج العالمي سيسيليل ديميل في فيلم الوصايا العشر عام 1956.
وبحسب موقع في السنيما ففي رصيد حسام الدين مصطفى 100 فيلم منذ عام 1956 وإلى عام 1994، من أشهر أفلامه الرصاصة لا تزال في جيبي، النظارة السوداء، الإخوة الأعداء، الظالم والمظلوم، صابرين، قاع المدينة، الشيماء، جريمة في الحي الهاديء، الشياطين الثلاثة، ملوك الشر، الحرافيش، غرام الأفاعي، وكالة البلح، وغيرها.
ويتناول عبد الحميد في برنامجه علاقة الفن بالسياسة، من خلال حكايات وقصص عاش بعضها وبعضها روي له من نجوم الفن في زمن الأبيض والأسود.
وتعتمد الحلقات على مقاطع فنية وأوراق قديمة، وحكايات عن نجوم ما زالوا يعيشون بأعمالهم رغم مرور عشرات السنين على رحيلهم.