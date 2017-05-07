شاهد: "خلط الدين بالبقالة" حلقة جديدة من "وراء الكلاويس"
بث الفنانان المصريان محمد باكوس وعطوة كنانة حلقة جديدة من برنامج "ما وراء الكلاويس" بعنوان "خلط الدين بالبقالة".
ويجسد "كنانة" دور الدكتور "عيد سعيد مبارك عليكم" رئيس حزب "مصر العتيقة" ومدير مركز "الدرمئ" لحقوق الإنسان، في لقاء مع المذيع الذي يجسد دوره "باكوس".
وناقش المذيع الضيف بشأن قرار وزير الأوقاف المصري بفتح ألف منفذ لبيع السلع الغذائية بالمساجد، وهو القرار الذي أثار جدلا في مصر.
وكان الاتحاد العام للغرف السياحية قد أصدر قرارًا بمقاطعة رحلات العمرة لمدة عام واحد، ودعا الشركات للالتزام بالقرار بدعوى توفير مليار دولار لمصر، حسب قوله.
وقالت وزارة الأوقاف، في بيان إن المنافذ المزمع إنشاؤها لا تهدف للربح وإنما لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين بأسعارها الرسمية، مشيرة إلى أنها لن تكون داخل المساجد وإنما في الملحقات أو في مكان مستقل بالفضاءات المجاورة للمساجد.