ابداعات
شاهد: "خدمة العملاء فن" وكلمتين لشخص مع تامر جمال
بث الفنان المصري الساخر تامر جمال الشهير أيضًا بـ "عطوة كنانة"، تسجيلًا مصورًا جديدًا في صفحته على يوتيوب بعنوان "خدمة العملاء فن" في إطار سلسلة حلقاته "كلمتين لشخص".
وتناول جمال في حلقته طريقة التعامل الأفضل مع الناس، خاصة إذا كان العمل خيريا أم تطوعيا.
وأكد على ضرورة أن يشعر المحتاج أن ما يقدم له هي خدمة وليس منّا أو عطفا من أحد، مشددا على ضرورة الرفق واللين مع الفقراء والمساكين.
جمال استلهم اسم برنامجه من برنامج إذاعي ساخر كان الأشهر في مصر منذ أواخر الستينيات من القرن الماضي، هو برنامج "كلمتين وبس" والذي كان الفنان الكوميدي فؤاد المهندس يقدمه منذ عام 1968، وعالج البرنامج سلبيات الشعب المصري والحكومة المصرية والروتين.
المصدر
الجزيرة مباشر
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