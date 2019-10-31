شاهد: "حلم مصر في التعليم" مع تامر جمال
بث الأخصائي النفسي والفنان المصري تامر جمال والمعرف أيضًا باسم "عطوة كنانة"، حلقة جديدة من برنامجه "النفسية في أسبوع"، جاءت تحت عنوان "حلم مصر في التعليم".
وتناولت الحلقة الفارق بين الدول التي تهتم بالتعليم كمشروع قومي، وبين أخرى ليس التعليم ضمن أولوياتها الكبرى ومن بينها مصر.
وعرض جمال خلال حلقته خطة للنهوض بالتعليم في مصر وجعله أول أولويتاها، ومن بين بنود الخطة، مساواة راتب المعلم براتب القاضي لأسباب عديدة أبرزها القضاء على الدروس الخصوصية.
شملت البنود كذلك أن يكون وزير التعليم عالمًا أو له صلة بالمجال التعليمي وهو ما لم يتوفر في أي وزير تعليم مصري من قبل، كما نصت الخطة على إجبار الوزراء على تعليم أولادهم في المدارس الحكومية.
وقال جمال إن تنفيذ الخطة بالطبع يحتاج ميزانية، وأن مصر "غنية أوي" لولا "السرقة"، وأكد أن الأموال التي تنفق على "فنكوش اسمه محاربة الإرهاب بلا نتيجة"، يمكن استثمارها في الحرب على الجهل وسنرى بالتأكيد النتيجة.