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شاهد: حكاوي باكوس و"نعم للإسورة"
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس ثانية حلقات برنامجه "حكاوي باكوس" بمناسبة شهر رمضان، وجاءت الحلقة تحت عنوان "نعم للإسورة".
وعدد باكوس خلال حلقته كم الجهات الرقابية في مصر التي لا دورَ حقيقيا لها في مواجهة "المخالفين"، بينما تستنزف أموال البلد بلا أي نفع للمواطن.
واقترح بشكل ساخر، أن يتم تركيب "أسورة ذكية" لكل مواطن في يده، تكون على اتصال بالقمر الاصطناعي وتوثق كل بياناته بدلًا من بطاقة الرقم القومي وترصد كل تحركاته، دون الحاجة لهذا الكم من الأجهزة الرقابية.
ويتقمص باكوس في الحلقة شخصية "الدولجي"، إذ يقوم بدور مؤيد للنظام المصري، مبررًا ومدافعًا عن سياسات النظام الحالي والأنظمة السابقة بطريقة ساخرة.
المصدر
الجزيرة مباشر
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