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شاهد: حكاوي باكوس و"موسم الزكاة"
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه "حكاوي باكوس" بمناسبة شهر رمضان، وجاءت الحلقة بعنوان "موسم الزكاة".
ويتقمص باكوس في الحلقة شخصية "الدولجي"، إذ يقوم بدور مؤيد للنظام المصري، مبررًا ومدافعًا عن سياسات النظام الحالي والأنظمة السابقة بطريقة ساخرة.
وناقش باكوس خلال حلقته التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا ومدى تأثر الدول العظمى بها، فما بالنا بدولة مثل مصر التي تقترض باستمرار لحل أزماتها الاقتصادية وتنتظر مع غيرها من بعض الدول، مواسم معينة خلال العام لتعويض العجز المالي.
المصدر
الجزيرة مباشر
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