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شاهد: حكاوي باكوس و"مطلوب متطوعين"
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس ثاني حلقات برنامجه "حكاوي باكوس" بمناسبة شهر رمضان الفضيل، وجاءت الحلقة تحت عنوان "مطلوب متطوعين".
وناقش باكوس في حلقته بشكل ساخر، أزمة المعلمين في مصر، والتعامل الحكومي معهم إلى حد مطالبتهم بالتطوع رغم العجز في عددهم.
كما تطرق إلى موضوع التعليم عن بعد في مصر أو كما يسميه الطلبة "التعليم الأون لاين"، الذي فرضته جائحة كورونا على العالم بأسره.
وتقمص باكوس في الحلقة شخصية "الدولجي"، إذ يقوم بدور مؤيد للنظام المصري، مبررا ومدافعا عن سياسات النظام الحالي والأنظمة السابقة بطريقة ساخرة.
المصدر
الجزيرة مباشر