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شاهد: حكاوي باكوس و"السحل الممتنع"
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه "حكاوي باكوس" بمناسبة شهر رمضان، وجاءت الحلقة تحت عنوان " السحل الممتنع".
ويتقمص باكوس في الحلقة شخصية "الدولجي"، إذ يقوم بدور مؤيد للنظام المصري، مبررًا ومدافعًا عن سياسات النظام الحالي والأنظمة السابقة بطريقة ساخرة.
وتناول باكوس في الحلقة واقعة سحل مقيم مصري في السعودية، بعد دعوته للتظاهر أمام السفارة المصرية، اعتراضا على عدم قيام السلطات المصرية بإجلاء رعاياها من دول العالم، مثلما قامت به باقي الدول، وانشغال مؤيدي النظام بالتشكيك في الواقعة في بدايتها ثم تبريرها بعد ذلك.