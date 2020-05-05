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شاهد: حكاوي باكوس و"إنت الحل"
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس ثانية حلقات برنامجه "حكاوي باكوس" بمناسبة شهر رمضان الفضيل، وجاءت الحلقة تحت عنوان "إنت الحل".
وناقش باكوس خلال الحلقة أحوال المطحونين والفقراء في مصر في ظل تصاعد أعدادهم، لاسيما مع تفشي وباء كورونا، وشماعة الحكومة مع كل أزمة بأنها تفعل ما بوسعها لكن تظل "أنت الحل"، مبررة فشل سياساتها.
ويتقمص باكوس خلال الحلقة شخصية "الدولجي"، إذ يقوم بدور مؤيد للنظام المصري، مبررًا ومدافعًا عن سياسات النظام الحالي والأنظمة السابقة بطريقة ساخرة.
المصدر
الجزيرة مباشر