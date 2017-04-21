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شاهد: حقيقة تسريب سيناء لـ "عبد الله الشريف"
نشر الفنان المصري الساخر عبد الشريف فيديو يعلق فيه على التسريب المصور الذي نشرته أمس قناة مكملين الفضائية يظهر لحظة تصفية الجيش المصري لشباب مقيدين في صحراء سيناء.
الفيديو الذي جاء تحت عنوان "حقيقة تسريب سيناء" وصف فيه الشريف التسجيل المصور بأنه أخطر تسريب ضد الجيش في مصر، وتناول فيه تعريفا بأسماء الشباب الذين تمت تصفيتهم في فيديو الجيش، وردود الأفعال من أنصار ومؤيدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذين وصفوا الفيديو بالمفبرك.
ويظهر في الفيديو قوات تابعة للجيش المصري تقتاد عددا من الشباب المقيدين من الخلف وبعد استجواب سريع من قبل أحد الأشخاص الذي يبدو أنه أحد الضباط أو الجنود ويتقن لهجة أهل سيناء يسأل الشباب عن هويته ومكان إقامته قبل أن يقتاده على بعد أمتار من بقية القوات ويرديه قتيلا بعدة طلقات في الرأس والجسد.
المصدر
الجزيرة مباشر
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