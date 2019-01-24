ابداعات
شاهد: "حشرية هانم" في أولى حلقات "كلمتين لشخص"
بث الفنان والأخصائي النفسي المصري تامر جمال أولى حلقات برنامجه "كلمتين لشخص" والتي جاءت تحت عنوان "حشرية هانم".
وجاءت الحلقة بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير المصرية، وكيف نُصبت لها الفخاخ لتقويضها سواء ميدانيًا أو عبر الحشد على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار جمال إلى صفحات على فيسبوك تم تدشينها وتجنيدها لمحاربة التجربة الديموقراطية في مصر وثورتها المجيدة التي بنى عليها ملايين الشباب المصري آمال وطموحات للمستقبل.
جمال استلهم اسم برنامجه من برنامج إذاعي ساخر كان الأشهر في مصر في أواخر الستينيات من القرن الماضي، هو برنامج "كلمتين وبس" والذي قدمه الفنان الكوميدي فؤاد المهندس منذ عام 1968، وعالج البرنامج سلبيات الشعب المصري والحكومة المصرية والروتين.
المصدر
الجزيرة مباشر
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