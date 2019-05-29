شاهد: "حرامي الصلاة" وكلمتين لشخص مع تامر جمال
بث الفنان المصري الساخر تامر جمال الشهير أيضًا بـ "عطوة كنانة"، تسجيلًا مصورًا جديدًا في صفحته على يوتيوب بعنوان "حرامي الصلاة" في إطار سلسلة حلقاته "كلمتين لشخص".
تناول جمال في حلقته ضرورة الصلاة في خشوع، وعدم المسارعة في الانتهاء منها، مؤكدا على أن الصلاة اطمئنان وسكينة.
وأشار إلى الحديث النبوي الشريف " أسوأ السرقة الذي يسرق من صلاته، لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها".
وأكد تامر على ضرورة أن يشعر المحتاج أن ما يقدم له هي خدمة وليس منّا أو عطفا من أحد، مشددا على ضرورة الرفق واللين مع الفقراء والمساكين.
جمال استلهم اسم برنامجه من برنامج إذاعي ساخر كان الأشهر في مصر منذ أواخر الستينيات من القرن الماضي، هو برنامج "كلمتين وبس" والذي كان الفنان الكوميدي فؤاد المهندس يقدمه منذ عام 1968، وعالج البرنامج سلبيات الشعب المصري والحكومة المصرية والروتين.