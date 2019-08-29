شاهد: "جمهورية الساحل الشمالي" مع محمد باكوس
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس تسجيلًا جديدًا على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن برنامجه "مع باكوس"، تحت عنوان "جمهورية الساحل الشمالي".
وتناول باكوس في حلقته الطبقية التي باتت تتسم بها الحياة المصرية، بين شريحة غنية لا تعرف من مصر سوى الساحل الشمالي، وبين شريحة أخرى مطحونة مهمشة لا تعرف بالأساس معنى "إجازة".
باكوس قارن بين شريحة الساحل الشمالي التي تصعد على حساب "الطبقة المبتلاة" المطلوب منها التضحية طوال الوقت بهدف "الاستنزاف والإلهاء"، والمتهمة دائمًا بأنها سبب فشل الدولة على طول الخط.
الفنان المصري رأى أن الوعي وحده هو السبيل الوحيد لإخراج مصر من جل أزماتها، وهذا يتطلب الشفافية مع قليل من العدل وعدم التعتيم.
وطالب باكوس بكشف حساب لمسؤولين أطلق عليهم "أبطال من ورق"، ودون اعتقال أصحاب الفكر الحر بتهم إما بث "روح تشاؤمية" أو تكوين "خلية أمل".