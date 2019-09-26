ابداعات
شاهد: "ثورة شعب.. جمعة الغضب" مع تامر جمال
بث الفنان المصري الساخر تامر جمال حلقة جديدة من برنامجه "النفسية في أسبوع" على صفحته بموقع يوتيوب بعنوان "ثورة شعب.. جمعة الغضب".
وتناول جمال في حلقته الأساليب التي يلجأ إليها النظام المصري لإخماد وقمع المظاهرات المناهضة له، مذكرا بمحاولات نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك لقمع مظاهرات ثورة 25 يناير.
كما تناول جمال المظاهرات التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية والتي تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي من الحكم، ومن المتوقع أن تخرج مظاهرات أخرى غدا الجمعة بعد الدعوة إلى "مليونية" لرحيل السيسي.
وجاءت الاحتجاجات استجابة لدعوة الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي الذي اتهم السيسي وزوجته وقيادات في القوات المسلحة بالفساد وإهدار المال العام.
المصدر
الجزيرة مباشر
يوتيوب
كلمات مفتاحية