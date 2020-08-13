ابداعات
شاهد: تامر جمال و"كيف تتكون خلايا المقاومة؟"
بث الاختصاصي النفسي والفنان المصري الساخر تامر جمال والمعروف أيضًا باسم عطوة كنانة، حلقة جديدة من برنامجه "النفسية في أسبوع" جاءت تحت عنوان "ازاي بتتكون خلايا المقاومة؟".
وناقش جمال خلال الحلقة كيفية تكوّن خلايا المقاومة الشعبية كما صورتها السينما المصرية، ومدى واقعيتها.
وكان جمال ناقش في الحلقة الماضية دور الشعب المصري "ملح الأرض" في مقاومة الاحتلال على مر الأزمنة، مؤكدًا أن الثوار بمظاهراتهم والمقاومة الشعبية المسلحة هما العنصران اللذان هزما المحتل.
المصدر
الجزيرة مباشر