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شاهد: تامر جمال مع "الفدائيين والمقاومة الشعبية"
بث الاختصاصي النفسي والفنان المصري الساخر تامر جمال والمعروف أيضًا باسم عطوة كنانة، حلقة جديدة من برنامجه "النفسية في أسبوع" جاءت تحت عنوان "الفدائيين والمقاومة الشعبية".
وناقش جمال خلال الحلقة دور الشعب المصري "ملح الأرض" في مقاومة الاحتلال على مر الأزمنة، مؤكدًا أن الثوار بمظاهراتهم والمقاومة الشعبية المسلحة هما العنصران اللذان هزما المحتل.
وضرب مثلًا بالاحتلال الإنجليزي لمصر الذي استمر 80 عامًا، ولم تطرده سوى المقاومة الشعبية التي حررت البلاد، بينما كان كثيرون من قادة الشرطة وحتى الجيش، ما بين عملاء للبريطانيين وهاربين من ساحة المعركة.
المصدر
الجزيرة مباشر