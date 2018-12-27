شاهد: تامر جمال في "مخابرات العسلية"
بث الفنان الساخر تامر جمال تسجيلا جديدا بعنوان "مخابرات العسلية" ضمن برنامجه "النفسية في أسبوع".
وقال جمال إن النفسية تأثرت الأسبوع الماضي بخبر حصول حفيدة رجل المخابرات المصري محمد نسيم،على الجنسية الإسرائيلية ، والذي عرف باسم "نديم قلب الأسد" في المسلسل الشهير "رأفت الهجان".
وأضاف أن صناعة الوهم وأبطال الورق في الأفلام هي مهنة المنكسر والمهزوم لكي يخفي ضعفه.
وأشار إلى تسريب مكالمة من جهاز المخابرات العامة المصرية للواء وائل الصفتي مسؤول الملف الفلسطيني داخل الجهاز مع السياسي الفلسطيني المثير للجدل محمد دحلان.
وانتقد ما حدث من تعامل مع الجواسيس الإسرائيليين في مصر من العفو عن الجاسوسة انشراح علي بعد الحكم عليها بالإعدام من قبل الرئيس أنور السادات، وتسليم إسرائيل الجاسوس عزام عزام من قبل الرئيس المخلوع حسني مبارك لرئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إرئيل شارون.
ووصل إلى أن هذه التفاصيل تشير إلى احتمالية اختراق المخابرات العربية والمصرية تحديدا من قبل الأعداء على حد قوله.