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شاهد: تامر جمال في "مؤتمر البحرين والخيانة"
بث الفنان المصري الساخر تامر فيديو جديد على صفحته على موقع يوتيوب تحت عنوان "مؤتمر البحرين والخيانة".
وانتقد باكوس مشاركة الدول العربية في ورشة البحرين التي تمثل الشق الاقتصادي من صفقة القرن الأمريكية والتي تعمل على تصفية القضية الفلسطينية لصالح إسرائيل.
وأشار إلى تعرض بعض الدول مثل الأردن لضغوط من دول عربية أخرى لإرغامها على الحضور والقبول بصفقة القرن.
وعرض فيديو لمؤسس مركز التراث الصهيوني يشيد فيه بقادة دول عربية قائلا إنهم داعمون لإسرائيل أكثر من بعض اليهود.
المصدر
الجزيرة مباشر
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