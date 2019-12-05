شاهد: تامر جمال في كليب "الجوكر المصري"
بث الاختصاصي النفسي والفنان المصري تامر جمال والمعرف أيضًا باسم "عطوة كنانة"، فيديو كليب تحت عنوان "الجوكر المصري".
وهذه كلمات الأغنية:
نمشي في طريق الصبح نسعى
نحرق شيطان الشر في البستان
أنزل يا شعب وخد قرارك
هتلاقي السبع في انتظارك
خلونا نرجع الميدان
الثورة جاية بإيد ولادها المخلصين
احنا الشباب اللي اتظلم طول السنين
احنا الكفاح لما اتقتل فيكي الولد
والبنت صرخت بالأنين
احنا الصمام لما الأمان في إيديكو ضاع
في ايدينا جوكر واحنا شعب من السباع
زلزال بيضرب بس ضامن للسلام
والحق راجع لصحابه المظلومين
كنا في يناير لما واحدة، كل الدماء دلوقتي فاسدة
دي إشاعة وهما الفاسدين
انسى.. انسى خوفك ويلا إحلم
تحيا البلد وبينا تسلم
دا كابوس وعشش بالسنين
بستان يناير لسه عامر بالأزهار
وشعبنا عمره ما يخْلَى من الأحرار
مكتوب علينا نفضل شعلة للمنار
والفجر طالع يا كل المؤمنين
اسكندرية ويا سويس يا قاهرة
نادوا الصعايدة والمحلة الساهرة
والثورة حق ومستحق وعابرة
والشعب يجمع وولاده مخلصين