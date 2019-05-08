ابداعات
شاهد: تامر جمال في كلمتين لشخص: "اللحمة يا سيد"
بث الفنان المصري تامر جمال حلقة جديدة من حلقات برنامج "كلمتين لشخص" تحت عنوان "اللحمة يا سيد".
ودار موضوع الحلقة حول أهمية حفظ اللسان عن الخوض في أعراض الناس بالباطل في شهر رمضان الفضيل.
وأكد على أن من الغيبة والنميمة هي كأكل لحوم الناس، مشددا على ضرورة صيام اللسان عن ذكر الناس كما يصوم الإنسان عن الطعام.
وفي سياق قصصي حكى قصة "سيد أفندي" خلال إفطار رمضاني أعده لأحد أصدقاء العمل وكيف أن الحديث أوصلهم للخوض في أعراض زملاء العمل وتفاصيل حياتهم الشخصية وما هو أمر منهي عنه في غير الصيام، فكيف به في صيام رمضان.
المصدر
الجزيرة مباشر
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