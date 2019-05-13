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شاهد: تامر جمال في كلمتين لشخص "الجمعيات الخيرية"
بث الفنان المصري تامر جمال حلقة جديدة من حلقات برنامج "كلمتين لشخص "الجمعيات الخيرية".
وعرض جمال قصة السيدة نعيمة التي ألجأتها الحاجة إلى الذهاب إلى جمعية خيرية للحصول صدقة تسد بها حاجة أولادها، إلا أن الموظف في الجمعية الخيرية طلب منها التصوير لتنشر الصورة في مجلة الجمعية بعد ذلك.
ويعرض جمال الأثر السلبي لمثل هذه الصور ونشرها على الأطفال وما قد يتعرضون له من مواقف محرجة بين أقرانهم.
ودعا جمال الجمعيات الخيرية إلى احترام خصوصية الأسر وعدم اقتحامها، وستر خصوصيات المحتاجين لأنه أهم من إعطائهم الصدقات.
وشدد على أن تصوير المحتاجين أثناء تلقيهم الصدقات هو قمة الأذى، والتجارة بفقر الناس واحتياجهم؛ مؤكدا على ضرورة الحرص على كرامة المحتاجين كما نحرص على وصول الصدقة إليهم.
المصدر
الجزيرة مباشر